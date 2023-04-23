Спустя 24 года следы кода Quake все еще можно найти в играх Valve ©

Half-Life: Alyx впечатляет множеством современных технологических решений. Однако оказывается, что в игре по-прежнему присутствуют элементы, которым уже более двух десятилетий.

Фанат по имени Джоуи Чирио отметил, что в Half-Life: Alyx свет мигает с той же частотой, что и в Quake 1996 года. Это указывает на то, что Valve до сих пор использует часть кода старичка.

Пару лет назад другой игрок показал, что этот элемент идентичен в Half-Life: Alyx и первой Half-Life. Half-Life была построена на движке Quake, поэтому Джоуи Чирио разыскал тот же элемент в классической игре студии id Software и сделал видеоролик, сравнивающий эту игру с HL: Alyx.

Стоит отметить, что это не единственная крупная новинка, в которой используются технологии с такими старыми корнями. Первая Call of Duty была построена на движке Quake 3, с тех пор студия Infinity Ward постепенно развивала свою технологию (так называемый IW Engine), но даже сегодня некоторые элементы Q3 сохранились, так как в титрах Call of Duty: Modern Warfare II можно найти упоминание id Tech.