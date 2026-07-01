В сеть попали ранее не опубликованные концепт-арты Half-Life: Alyx с вырезанными сценами

В сети появились ранее не публиковавшиеся концепт-арты Half-Life: Alyx, которые раскрывают, как выглядела игра до масштабной переработки сюжета. Изображения показал художник Василий Зорин в интервью на русском языке, а внимание на них обратил исследователь Valve Тайлер Маквикер.

Самым интересным открытием стал особняк Илая Вэнса, которого не было в финальной версии игры. Изначально именно там должны были арестовать учёного силы Альянса вместе с загадочной исследовательницей по имени Хан. В релизной версии эту сцену перенесли в обычную квартиру, а сам особняк так и не появился в игре.

Концепт-арты также раскрыли ранние версии Сити-17 и лаборатории персонажа, который позже превратился в Рассела. На раннем этапе разработки его звали Йосеф, а сам герой должен был заметно отличаться по характеру. Кроме того, разработчики планировали добавить больше мирных жителей с полноценными диалогами, однако впоследствии эти эпизоды были вырезаны.

Отдельное внимание привлекли ранние варианты Хранилища (Vault). Судя по рисункам, изначально сооружение должно было иметь более органичный вид, напоминающий медузу, а его конструкция — разделяться на несколько частей. Часть этих идей позже использовали в финальной версии игры.

По словам Тайлера Маквикера, Half-Life: Alyx пережила серьёзную переработку примерно за полгода до релиза. Тогда Valve сократила двухчасовое вступление и полностью изменила ряд сюжетных сцен. Новые концепт-арты позволяют впервые увидеть, какой могла быть игра до этих изменений.