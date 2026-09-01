Valve готовит бесплатное предложение Half-Life: Alyx для покупателей Steam Frame, как и для Index 6 лет назад

В бэкенде Steam нашли намёки на специальную акцию: в коде обнаружены строки «Frame Alyx Promo» и «HLAlyxPromoButtons». Об этом сообщил Брэд Линч (SadlyItsBradley) — он полагает, что Valve готовит не обычную распродажу, а целевую промокампанию, приуроченную к релизу VR‑гарнитуры Steam Frame.

Схема напоминает подход, который компания уже использовала для Valve Index: тогда Half‑Life: Alyx входила в комплект поставки — игру бесплатно получали покупатели гарнитуры или контроллеров. Похоже, Valve снова хочет стимулировать продажи устройства за счёт культового тайтла.

При этом официального анонса акции пока не было, поэтому условия остаются неясными. Неизвестно, будет ли игра прилагаться ко всем экземплярам Steam Frame или только к тем, что продадут в определённый период. Также до сих пор не раскрыты окончательная цена гарнитуры и точная дата выхода — хотя, по общему мнению, релиз ожидается в ближайшее время. Одновременно с запуском устройства должна расшириться программа Steam Verified.

ут любопытен маркетинговый ход: Valve явно делает ставку на «ключевой тайтл» как драйвер продаж новой гарнитуры.