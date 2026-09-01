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Half-Life: Alyx 23.03.2020
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Виртуальная реальность
8.5 958 оценок

Valve готовит бесплатное предложение Half-Life: Alyx для покупателей Steam Frame, как и для Index 6 лет назад

KoRnEr KoRnEr

В бэкенде Steam нашли намёки на специальную акцию: в коде обнаружены строки «Frame Alyx Promo» и «HLAlyxPromoButtons». Об этом сообщил Брэд Линч (SadlyItsBradley) — он полагает, что Valve готовит не обычную распродажу, а целевую промокампанию, приуроченную к релизу VR‑гарнитуры Steam Frame.

Схема напоминает подход, который компания уже использовала для Valve Index: тогда Half‑Life: Alyx входила в комплект поставки — игру бесплатно получали покупатели гарнитуры или контроллеров. Похоже, Valve снова хочет стимулировать продажи устройства за счёт культового тайтла.

При этом официального анонса акции пока не было, поэтому условия остаются неясными. Неизвестно, будет ли игра прилагаться ко всем экземплярам Steam Frame или только к тем, что продадут в определённый период. Также до сих пор не раскрыты окончательная цена гарнитуры и точная дата выхода — хотя, по общему мнению, релиз ожидается в ближайшее время. Одновременно с запуском устройства должна расшириться программа Steam Verified.

ут любопытен маркетинговый ход: Valve явно делает ставку на «ключевой тайтл» как драйвер продаж новой гарнитуры.

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Слухи 6 VR 21
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
AdriftDylan

Взял у китайцев Окулус квест подешевке и с торрентов Халф Лайф Аликс прошел бесплатно)) Игра потрясная кстати,особенно если первый раз в шлеме играть,просто отпад.

6
Foolish Catalina

За 6 лет могли бы алекс 2 сделать, задали бы еще одну планку качества, и подстегнули бы многих в итоге купить свой шлем. А то как вышла тогда первая алекс, так до ее уровня ничего и не дошло. Все кому надо, уже на квесте сыграли. Новых игр для стимула покупки шлема тупо нет

5
Зелимхам Ибрагим

Тоже хотел такой шлем купить, но нет денех. Хз что делать.

3
Egik81

Ну,