Valve пригласила на работу создателя популярных модификаций для Half-Life: Alyx ©

Как и многие другие лучшие игры компании, Half-Life: Alyx (2020) является хорошо модифицируемой игрой, что для владельцев гарнитуры виртуальной реальности означает сотни новых режимов, миссий и мини-игр. Теперь один из самых талантливых моддеров HLA объявил о том, что он перешел на работу в Valve.

Нейт Гроув (Nate Grove) является автором двух лучших модов для HLA - Incursion и Re-Education - оба из которых удивительно похожи на Valve по темпу, сеттингу... по всему.

Гроув написал в своем твиттере, что "огромным фактором, повлиявшим на мое трудоустройство, стала моя работа над модами Re-Education и Incursion. Для меня (и многих других) было мечтой работать в Valve, и я думаю, что это подчеркивает важность поддержки интеграции работы сообщества в любую игру. Это делает продукт (и индустрию) только сильнее".

Хотя Гроув, безусловно, является способным моддером одной из лучших VR-игр на сегодняшний день, он не является неофитом в игровой индустрии. В настоящее время Гроув работает дизайнером уровней и художником в Valve. Он пришел в компанию из Annapurna Interactive, известной по изданию таких отмеченных наградами игр, как Outer Wilds, Stray и What Remains of Edith Finch. Гроув также создал пользовательские ассеты для обоих модов HLA, что, вероятно, является обычным делом для человека, который уже провел почти десять лет в качестве профессионального цифрового художника и дизайнера окружающей среды.

Что это значит для Valve, VR и всего остального? Пока рано строить догадки, поскольку компания по своей природе является "черным ящиком" и лишь изредка проскальзывает в обновлениях SteamVR возможные намеки на грядущие гарнитуры.