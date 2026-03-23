Авторы Half Sword объяснили, чем ранний доступ отличается от технодемо

Симулятор средневековых дуэлей Half Sword, который покорил фестиваль демоверсий Steam Next Fest в октябре благодаря технодемо, столкнулся с «смешанными» отзывами после выхода в ранний доступ. Игроки отметили, что боевая система ощущается иначе, чем в демоверсии, и задавались вопросом, почему любимая механика изменилась.

Команда Half Sword Games в посте в Steam пояснила, что технодемо было создано исключительно для демонстрации базовой механики и не представляло финальную версию игры. По мере перехода к раннему доступу системы передвижения и боя претерпели значительные изменения. Каждая новая процедурная анимация — от хваток и стоек до реакций на урон — вводит дополнительные переменные, которые требуют тестирования и балансировки. В результате бой может ощущаться по-разному между обновлениями, пока эти системы продолжают развиваться.

Разработчики подчеркнули, что сейчас их основной фокус — оптимизация производительности. Функции, показанные в трейлере раннего доступа, но отсутствующие в первоначальном билде, лишь намекают на будущий контент. Команда заверяет, что баланс боя и работа с оружием будут продолжать эволюционировать по мере добавления новых механик, а игрокам стоит ожидать постепенного улучшения игрового опыта.

Half Sword напоминает: ранний доступ — это процесс развития, а не окончательная версия, и каждый апдейт приближает игру к полноценной средневековой дуэльной симуляции.