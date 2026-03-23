Half Sword 30.01.2025
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Инди, От третьего лица, Средневековье
8.3 65 оценок

Авторы Half Sword объяснили, чем ранний доступ отличается от технодемо

butcher69 butcher69

Симулятор средневековых дуэлей Half Sword, который покорил фестиваль демоверсий Steam Next Fest в октябре благодаря технодемо, столкнулся с «смешанными» отзывами после выхода в ранний доступ. Игроки отметили, что боевая система ощущается иначе, чем в демоверсии, и задавались вопросом, почему любимая механика изменилась.

Команда Half Sword Games в посте в Steam пояснила, что технодемо было создано исключительно для демонстрации базовой механики и не представляло финальную версию игры. По мере перехода к раннему доступу системы передвижения и боя претерпели значительные изменения. Каждая новая процедурная анимация — от хваток и стоек до реакций на урон — вводит дополнительные переменные, которые требуют тестирования и балансировки. В результате бой может ощущаться по-разному между обновлениями, пока эти системы продолжают развиваться.

Разработчики подчеркнули, что сейчас их основной фокус — оптимизация производительности. Функции, показанные в трейлере раннего доступа, но отсутствующие в первоначальном билде, лишь намекают на будущий контент. Команда заверяет, что баланс боя и работа с оружием будут продолжать эволюционировать по мере добавления новых механик, а игрокам стоит ожидать постепенного улучшения игрового опыта.

Half Sword напоминает: ранний доступ — это процесс развития, а не окончательная версия, и каждый апдейт приближает игру к полноценной средневековой дуэльной симуляции.

