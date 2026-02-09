ЧАТ ИГРЫ
Half Sword 30.01.2025
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Инди, От третьего лица, Средневековье
8.5 58 оценок

Half Sword доступна в раннем доступе: реалистичные рыцарские бои теперь в Steam

Средневековый экшен Half Sword стал доступен в Steam в раннем доступе. Игра предлагает реалистичные поединки с упором на физику ближнего боя и исторические боевые техники, делая каждое сражение хаотичным, жестоким и пугающе достоверным. Игроки могут управлять персонажем, используя воссозданные образцы средневекового оружия и доспехов — от мечей и топоров до копий и защитного снаряжения.

До 13 февраля игру можно приобрести со скидкой 20% — за 704 рубля вместо 880. Ранний доступ — лишь начало пути, и разработчики настроены сделать Half Sword максимально достоверным и увлекательным симулятором рыцарских сражений.

Комментарии:  2
Сережаа

Реалистичные как я не знаю что...

2
Madiark

Уже больше недели как доступна

