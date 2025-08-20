Анонсирована игра Halloween от создателей Friday the 13th. В разработке игры принимает участие сам Джон Карпентер

Последний анонс на Future Games Show стал настоящим подарком для всех поклонников классических фильмов ужасов. Студия IllFonic, известная по асимметричным хоррорам Friday the 13th: The Game и Killer Klowns from Outer Space, официально представила свою новую игру — Halloween, основанную на легендарном одноименном фильме 1978 года.

Проект создается при участии самого «отца» франшизы — режиссера оригинального фильма Джона Карпентера, который выступает в роли исполнительного продюсера. Разработчики обещают максимальную аутентичность и стремятся воссоздать гнетущую атмосферу, локации, музыку и визуальный стиль классического слэшера.

Игра представляет собой стелс-хоррор, который предложит как одиночный, так и асимметричный многопользовательский режим. Сюжет будет сосредоточен на событиях той самой ночи в городке Хэддонфилд, когда Майкл Майерс сбежал и начал свою охоту.

В мультиплеере игроки смогут примерить на себя роль как самого Майкла Майерса, выслеживая и убивая своих жертв, так и одного из мирных жителей, чья задача — прятаться, пытаться дать отпор, спасать других и вызывать полицию. Над одиночным режимом и синематиками IllFonic работает в сотрудничестве со студией Pollard (KARMA: The Dark World).

Релиз Halloween запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.