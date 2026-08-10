Halloween: The Game не пустили в Австралию из-за неожиданной причины

Австралийские игроки не смогут легально купить Halloween: The Game. Австралийский совет по классификации отказался выдавать игре возрастной рейтинг, фактически запретив ее продажу в стране. Ограничение также распространяется на Новую Зеландию.

Разработчики из IllFonic сообщили, что решение связано вовсе не с Майклом Майерсом и жестокими убийствами, которыми славится серия. Причиной стала контролируемая субстанция, присутствующая в игре.

Студия заявила, что приложила все усилия для получения рейтинга, однако изменить решение классификационной комиссии не удалось. Как именно представлен запрещенный элемент и почему он оказался достаточным основанием для отказа, разработчики подробно не уточнили.

В остальных странах релиз Halloween: The Game состоится 8 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Владельцы Digital Deluxe Edition смогут начать играть на четыре дня раньше — 4 сентября.