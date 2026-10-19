Halloween: The Game получит 14 хэллоуинских костюмов для мирных жителей уже в октябре

Разработчики асимметричного хоррора Halloween: The Game представили трейлер дополнения Special Halloween Civilian Costumes Pack, которое позволит изменить внешний вид мирных жителей и добавить матчам немного праздничного безумия. Набор выйдет 27 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store.

Дополнение включает 14 уникальных костюмов — по одному для каждого мирного персонажа. Для каждого наряда предусмотрено несколько цветовых вариантов, а общее количество расцветок достигает 42. В свежем ролике можно рассмотреть новые образы и оценить, как они выглядят в атмосфере напряжённых погонь по улицам Хэддонфилда.

Хотя костюмы не меняют правила выживания и не дают персонажам новых способностей, они добавляют возможности для персонализации героев. В игре, где участникам приходится скрываться от безжалостного убийцы, даже внешний вид персонажа становится способом выделиться среди остальных — пусть и не гарантирует, что удастся пережить очередную встречу с Майклом Майерсом.

Набор станет частью крупного обновления, запланированного на 27 октября. В этот же день Halloween: The Game получит новую карту Tower Farm, доступную бесплатно всем владельцам игры, а также дополнительные облики Майкла Майерса и новых мирных персонажей. Сам костюмный набор будет платным: его стоимость составит 9,99 доллара.