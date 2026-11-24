Разработчики Halloween: The Game объявили о старте первой скидки на игру. Проект можно приобрести со скидкой 20% в рамках недельной распродажи Steam.

Акция уже действует и продлится до 30 ноября, так что у игроков есть около недели, чтобы оформить покупку по сниженной цене. Ранее стоимость игры не снижалась, что делает текущее предложение особенно примечательным.

Halloween: The Game — это хоррор, основанный на культовой одноимённой кинофраншизе. Проект предлагает игрокам погрузиться в атмосферу ночного кошмара, где выживание зависит от внимательности и правильных решений. Скидка в 20% — хороший повод для тех, кто давно присматривался к игре, но ждал подходящего момента.