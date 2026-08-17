Halloween: The Game всё-таки выйдет в Новой Зеландии - но с важным ограничением

После неожиданного запрета в Австралии разработчики Halloween: The Game изменили планы и подтвердили, что игра всё же будет доступна игрокам в Новой Зеландии.

Ранее студия IllFonic заявила, что из-за отказа Австралийского классификационного совета выдать игре возрастной рейтинг проект не появится ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Однако такое решение вызвало вопросы, поскольку законодательство двух стран в отношении запрещенного в Австралии игрового контента работает по-разному.

Теперь IllFonic получила дополнительные разъяснения от новозеландского Управления классификации фильмов и литературы и пересмотрела ситуацию. В результате Halloween: The Game разрешат продавать в Новой Зеландии в цифровом формате.

При этом физическая версия игры по-прежнему остается под вопросом. Для продажи дисков в стране проект должен пройти местную классификацию, поскольку в Австралии ему уже присвоили статус Refused Classification — то есть отказали в выдаче рейтинга.

Именно австралийское решение стало главной проблемой для игры. Австралийский классификационный совет посчитал нарушением наличие в Halloween: The Game употребления запрещенных веществ, которое связано с игровым преимуществом. Иными словами, использование наркотика дает игроку определенную награду или преимущество внутри игры.

Австралийские правила допускают изображение употребления наркотиков в играх, однако запрещают связывать его с поощрением или игровой выгодой. Если проект нарушает это требование, классификационный совет обязан отказать ему в рейтинге.

Разработчики пока не сообщили, будут ли менять спорную механику специально для Австралии. При этом подобные проблемы уже возникали у других игр. В прошлом разработчики State of Decay, например, заменили названия наркотических веществ на витамины, чтобы игра соответствовала австралийским требованиям.