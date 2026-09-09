Halloween: The Game вышла - первый патч исправляет баланс, ИИ и кроссплатформенную игру

Halloween: The Game официально вышла, а вместе с релизом разработчики из IllFonic выпустили патч 1.0.1. Обновление исправляет проблемы раннего доступа, улучшает поведение NPC и вносит заметные изменения в баланс противостояния Майкла Майерса и гражданских.

Одним из главных исправлений стала кроссплатформенная игра. Теперь участники одной группы должны корректно переходить вместе с лидером в лобби, сформированное системой подбора, вместо возвращения в главное меню или исключения из группы.

Разработчики также переработали маршрутизацию NPC. Полицейские теперь реже застревают в объектах окружения, а жители должны лучше находить путь к зонам эвакуации. Кроме того, исправлены отдельные проблемы с заданиями и достижениями, из-за которых игроки могли не получать положенные награды.

Отдельное внимание IllFonic уделила выносливости. Гражданским увеличили базовую задержку перед восстановлением запаса сил, а эффект «Злого присутствия» теперь сильнее влияет на расход выносливости. Во время преследования скорость её восстановления дополнительно снижается.

При этом изменения зависят от уровня атлетизма персонажа. Для гражданских с показателями 1–4 разработчики ускорили восстановление после полного истощения, а для персонажей с атлетизмом 6–10 немного сократили максимальный запас выносливости и скорость её восстановления. Таким образом команда пытается сохранить напряжение во время погонь и одновременно сократить разрыв между разными уровнями атлетизма.

В качестве благодарности игрокам раннего доступа IllFonic также начислит 5000 Perk Points всем, кто играл в Halloween: The Game до 9:00 по тихоокеанскому времени 8 сентября.