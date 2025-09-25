Halloween выйдет 8 сентября 2026 года - представлен первый геймплей хоррора о Майкле Майерсе

На State of Play студия IllFonic впервые показала геймплей игры Halloween и объявила дату её выхода — 8 сентября 2026 года. Проект создаётся в сотрудничестве с Малеком Аккадом, Райаном Фрейманном и Gun Interactive, а также при поддержке PlayStation. Это первая крупная видеоигра по культовому фильму Джона Карпентера, где на экране оживает мир Хэддонфилда и сам Майкл Майерс.

Игра сочетает одиночную кампанию и асимметричный мультиплеер. Игрокам предложат два пути: стать воплощением зла в лице Майерса или героем, пытающимся остановить его. В роли Майкла цель проста — выследить и уничтожить жителей Хэддонфилда, используя устрашающую силу, внезапные появления и широкий набор жестоких казней. Разработчики обещают богатый выбор способов убийств и особую механику Shape Jump, позволяющую внезапно атаковать жертв.

Но и мирные жители не так беззащитны: игроки-герои смогут собирать оружие, организовывать эвакуацию NPC и даже временно обезвреживать убийцу. Хотя убить Майкла нельзя, при поддержке полиции его удастся задержать.

IllFonic делает ставку на атмосферу живого Хэддонфилда: динамическая карта, правдоподобные NPC, напряжённая звуковая среда и яркие визуальные эффекты должны превратить каждую сессию в уникальный опыт. Помимо мультиплеера, будет доступна сюжетная кампания, позволяющая пережить события «Ночи, когда он вернулся домой» глазами самого Майерса.

Halloween обещает стать кровавым и напряжённым хоррор-экспериментом в духе «песочницы», где каждое столкновение — это борьба за жизнь.