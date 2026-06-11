Культовые персонажи оригинального "Хэллоуина" станут играбельными в Halloween: The Game

Если вы ждали подтверждения того, что Halloween: The Game не ограничится набором новых персонажей из ниоткуда, то вот оно. IllFonic официально анонсировала, что персонажи оригинального фильма 1978 года Лори Строд, Линда ван дер Клок, Энни Брэкетт и Боб Симмс войдут в игру как полноценные играбельные персонажи, причём доступные и в одиночном режиме, и в мультиплеере.

Это не DLC, не предзаказный бонус и не косметика. Это именно те люди, которых Майкл Майерс охотился в оригинальном фильме.

Halloween: The Game разрабатывается студией IllFonic совместно с Gun Interactive, командой с опытом в жанре асимметричного хоррора. Игра предлагает два режима: полноценную одиночную кампанию и динамичный асимметричный мультиплеер.

Одиночный режим помещает игрока в роль самого Майкла Майерса, и история разворачивается на протяжении шести глав, озвучиваемых доктором Сэмюэлем Лумисом. Именно здесь оригинальные персонажи займут своё законное место: Лори Строд, Энни Брэкетт, Линда ван дер Клок и Боб Симмс появятся как часть сюжетного полотна, воссоздающего события той самой ночи 31 октября 1978 года.

Но самое интересное происходит в мультиплеере. В мультиплеере один игрок берёт на себя роль Майкла Майерса, а остальные четверо управляют жителями Хэддонфилда, пытаясь выжить и помочь друг другу спастись.

Halloween: The Game выходит 8 сентября 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.