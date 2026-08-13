Майкл Майерс возвращается - разработчики Halloween: The Game представили подробности сюжетного режима

Майкл Майерс скоро снова будет преследовать игроков. Предстоящая игра Halloween: The Game будет основана не только на асимметричном многопользовательском режиме, но и разработчики раскрыли новые подробности об одиночной игре.

До сих пор информации о режиме одиночной игры было мало. Однако недавно стало известно, что, помимо офлайн-версии основного режима, будет кампания, показанная от лица Майкла. Эта кампания призвана подготовить игроков к игре за убийцу, но это не значит, что она будет лишена сюжетной линии.

Недавно разработчики сообщили в официальном Discord, что режим одиночной игры станет дополнением к оригинальному фильму 1978 года. Это не должно вызывать удивления, поскольку в прошлом году стало известно, что разработчики сотрудничали с Джоном Карпентером и нынешним продюсером франшизы Малеком Аккадом. Отзывы сообщества указывают на то, что сюжет, как ожидается, продлится 2-3 часа. Однако разработчики подготовили несколько концовок, которые призваны не только стимулировать многократное прохождение, но и помочь найти коллекционные предметы, разблокировать новые косметические предметы и выполнить дополнительные задания.

Релиз Halloween: The Game состоится в разные даты. 8 сентября игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в цифровой версии, которая также включает издание, позволяющее начать игру на четыре дня раньше. Физическое издание выйдет 6 октября, и желающие могут оформить предварительный заказ уже сейчас.