Новый трейлер Halloween: The Game демонстрирует одиночную кампанию - релиз в сентябре

Хоррор Halloween: The Game получил официальную дату релиза и раскрыл бонусы за предзаказ. Игра выйдет на платформах 8 сентября для ПК, PS5 и Xbox Series, но те, кто оформит предзаказ, смогут начать играть уже 4 сентября, за четыре дня до официального релиза.

Игра была анонсирована в 2025 году и позиционируется как мультиплеерный проект 1 против 4, в том же духе, что и Dead by Daylight: один игрок берет на себя роль убийцы, а четверо других пытаются выжить. Однако, в отличие от других асимметричных игр, в игре также будет одиночный режим, который является основной темой нового трейлера.

В кампании игроки берут на себя роль ужасного убийцы, оставляющего за собой след из жертв. «Приготовьтесь обрушить ад на жителей Хаддонфилда в роли неукротимого Майкла Майерса», — гласит официальный синопсис.