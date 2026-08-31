PS5-версию Halloween the Game запретили в Японии из-за чрезмерной жестокости и сцен с наготой

Издатели хоррора Halloween: The Game объявили о печальной новости для японских поклонников PlayStation. Выпуск игры на консоли PS5 в Японии, запланированный на 9 сентября, официально отменен. Причиной стал отказ со стороны рейтингового комитета CERO (Computer Entertainment Rating Organization) в присвоении возрастного рейтинга из-за чрезмерно жестокого контента и сцен обнаженной натуры.
В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, разработчики подчеркнули, что не готовы идти на компромиссы с цензурой. По их словам, смягчение контента ради получения рейтинга серьезно исказило бы атмосферу оригинального фильма и лишило бы игроков того опыта, которого они ожидают от вселенной Майкла Майерса.
Хорошая новость для фанатов в стране восходящего солнца: версии для Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store) выйдут строго по расписанию - в среду, 9 сентября 2026 года. Что касается игроков, уже оформивших предзаказ на цифровую версию для PS5, то им будет автоматически оформлен возврат средств.
Голых детей можно, а голых взрослых нельзя
И это страна в которой есть мультики на подобии лимонные девочки. Ипать. Надо бежать.
Ну, страна известна своими пуританскими нравами...............
С каких пор японцы боятся жестокости и обнажёнки? У них вся культура на этом построена.
А вот добавили бы пару пикселей на "сцены жестокости" и сразу бы стало хорошо