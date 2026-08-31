PS5-версию Halloween the Game запретили в Японии из-за чрезмерной жестокости и сцен с наготой

Издатели хоррора Halloween: The Game объявили о печальной новости для японских поклонников PlayStation. Выпуск игры на консоли PS5 в Японии, запланированный на 9 сентября, официально отменен. Причиной стал отказ со стороны рейтингового комитета CERO (Computer Entertainment Rating Organization) в присвоении возрастного рейтинга из-за чрезмерно жестокого контента и сцен обнаженной натуры.

В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, разработчики подчеркнули, что не готовы идти на компромиссы с цензурой. По их словам, смягчение контента ради получения рейтинга серьезно исказило бы атмосферу оригинального фильма и лишило бы игроков того опыта, которого они ожидают от вселенной Майкла Майерса.

Хорошая новость для фанатов в стране восходящего солнца: версии для Xbox Series X|S и ПК (в Steam и Epic Games Store) выйдут строго по расписанию - в среду, 9 сентября 2026 года. Что касается игроков, уже оформивших предзаказ на цифровую версию для PS5, то им будет автоматически оформлен возврат средств.