Раскрыты детали мультиплеера хоррора Halloween - игроки смогут сыграть за Майкла Майерса или жителей Хэддонфилда

Разработчики из IllFonic поделились новыми подробностями мультиплеерного режима хоррора Halloween, основанного на культовой серии фильмов о Майкле Майерсе. Игра выйдет в сентябре 2026 года и предложит асимметричный формат 1 против 4, где один игрок берёт на себя роль убийцы, а остальные пытаются выжить.

В мультиплеере пользователи смогут играть либо за самого Майкла Майерса, либо за жителей города Хэддонфилд. Задача маньяка — выслеживать и уничтожать гражданских по всему городу. При этом на карте будут появляться особые цели, ликвидация которых принесёт дополнительные награды.

У Майерса будет несколько способностей. Например, умение Killer Sense помогает лучше чувствовать окружение и определять близость потенциальных жертв. Система Stalk позволит постепенно выслеживать цели, открывая новые способы расправы. Также у персонажа есть Shape Jump, позволяющий незаметно перемещаться через тени, и Shape Dash — стремительный рывок вперёд для быстрой атаки. При этом способность перемещения через тени работает только в темноте и вне поля зрения жертвы.

Игроки, выбравшие роль мирных жителей, должны искать других людей в Хэддонфилде и помогать им добраться до безопасного места. Каждый персонаж обладает уникальными характеристиками, особенностями и собственным характером. Во время исследования карты игроки смогут находить точки интереса, NPC-жителей, тайники с предметами, укрытия, телефоны и возможные пути для побега.

Общение с NPC даст дополнительные возможности — например, можно вызвать полицию, получить советы о безопасных укрытиях или попросить сопровождение во время побега. В контейнерах на карте будут находиться оружие, отвлекающие предметы и ключевые вещи, необходимые для выживания.

Даже после смерти игроки смогут продолжить помогать команде, возвращаясь в роли помощников — например, заместителя шерифа или доктора Лумиса. Хотя Майкла Майерса невозможно убить, разработчики отмечают, что при достаточных усилиях команды его можно временно задержать и отправить обратно в лечебницу Smith’s Grove.