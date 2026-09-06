Разработчики Halloween: The Game удалили скандальную механику свиданий в шкафу

Студия IllFonic убрала из хоррора спорную мини-игру спустя двое суток после того, как она вызвала волну возмущения в сообществе.

В предрелизной версии асимметричного хоррора Halloween: The Game игроки обнаружили необычную стелс-механику: два выживших могли одновременно спрятаться в шкафу от Майкла Майерса, активируя романтическое взаимодействие. Короткая мини-игра с нажатием кнопок и подрагивающей камерой завершалась получением бонуса «Вместе мы сильнее» и повышала «счётчик сердца», давая командное преимущество.

Скандал разразился, когда выяснилось, что разработчики не ввели ограничений на пары персонажей. В мини-игре могли участвовать 17-летняя Линда и доктор Сэм Лумис — пожилой персонаж, которого в оригинальном фильме сыграл актёр Дональд Плезенс (умерший в 1995 году). Это вызвало бурную реакцию в соцсетях и опасения по поводу этичности использования образа покойного артиста в подобном контексте.

В свежем хотфиксе IllFonic устранила механику полностью, однако в списке изменений патча эта правка не была указана — разработчики ограничились формальной формулировкой об исправлении технических ошибок и вылетов. О пропаже функции игроки узнали самостоятельно после нескольких матчей.

Аудитория разделилась: часть фанатов сочла удаление целого слоя геймплея излишним, предлагая просто заблокировать взаимодействие для отдельных героев, а не вырезать механику целиком. Другие же поддержали студию, связав это решение с желанием избежать судебных исков со стороны наследников Плезенса или правообладателей оригинального фильма.

Стоит напомнить, что Halloween: The Game — это мультиплеерный хоррор по мотивам классического слэшера Джона Карпентера 1978 года, где один игрок берёт на себя роль Майкла Майерса, а другие — пытаются выжить.

Полноценный релиз игры запланирован на 8 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с субтитрами на русском языке. При этом в России игра официально недоступна для покупки. Ранее релиз уже был отменён в Японии, а в Австралии и Новой Зеландии игру запретили из-за другой спорной механики, связанной с употреблением веществ.