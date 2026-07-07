Разработчики хоррора Halloween: The Game представили новую игровую карту Orange Grove Estates

Создатели грядущего интерактивного ужастика опубликовали официальный ролик с демонстрацией очередной локации, где развернется противостояние выживших со знаменитым маньяком. Трейлер знакомит зрителей с планировкой и визуальным стилем новой территории. Основной акцент в представленном видео сделан на детальный обзор экстерьеров и мрачной ночной атмосферы тихого американского пригорода.

Согласно официальному описанию от разработчиков, местом действия новой карты станет спальный район для среднего класса под названием Оранж Гроув Эстейтс. На этой территории расположены узнаваемые по фильмам франшизы жилые дома семейств Уоллес и Дойл. Именно тихим улицам этого респектабельного пригородного квартала в скором времени предстоит столкнуться с яростью легендарного Бугимэна.

Игровой процесс на данной локации предложит высокую вертикальность за счет появления полноценных многоэтажных жилых коттеджей. Помимо просторных частных домов с множеством комнат и скрытых проходов, карта включает в себя общественные зоны, среди которых выделяется местный районный парк. Разнообразие открытых и замкнутых пространств заставит участников тщательно продумывать свои маршруты для побега или скрытной охоты.

Эта публикация стала уже третьим официальным показом игровых локаций в рамках рекламной кампании проекта. Разработчики из IllFonic и Gun Interactive официально подтвердили, что полноценный релиз сетевого хоррора состоится 8 сентября 2026 года. В этот день игра выйдет на ПК в сервисах Steam и Epic Games Store, а также на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.