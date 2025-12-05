"Смертельно опасный пригород": авторы Friday the 13th показали первую карту хоррора Halloween

В рамках трансляции PC Gaming Show: Most Wanted 2025 студия IllFonic, собаку съевшая на создании асимметричных мультиплееров (ранее они выпустили Friday the 13th: The Game), поделилась свежим взглядом на свою следующую крупную адаптацию — игру Halloween. Разработчики представили первый трейлер игровой карты, переносящей геймеров в культовые декорации. Поклонники фильма наверняка легко узнают знакомые проулки и дома.

Локация получила название Whitetail Ridge и представляет собой район знаменитого городка Хэддонфилд. Трейлер, смонтированный на движке игры, демонстрирует обманчиво спокойную атмосферу американского пригорода в канун Дня всех святых: украшенные беседки, усыпанные осенней листвой дворы и тускло освещенные спальни. Однако идиллия служит лишь фоном для кошек-мышек с маньяком Майклом Майерсом, где многочисленные темные углы и комнаты станут жизненно важными укрытиями для выживших.

Самые внимательные зрители уже заметили первую паскаху прямо в ролике — плюшевую акулу Balaj, спрятанную в одной из комнат. Выход Halloween запланирован на 8 сентября 2026 года, страницу игры уже можно найти в Steam.