В Halloween: The Game появятся два новых выживших - представлен трейлер Юджина и Мишель

Студия IllFonic представила новый трейлер Halloween: The Game — асимметричного многопользовательского хоррора по мотивам знаменитой серии фильмов «Хэллоуин». Ролик посвящен двум новым персонажам, которые появятся в игре уже 27 октября.

В рамках дополнения Civilian Characters Pack список мирных жителей пополнят Юджин Келли (Eugene Kelly) и Мишель Блэнтон (Michelle Blanton). Оба персонажа присоединятся к числу потенциальных жертв, которым предстоит пережить очередную ночь ужаса.

Halloween: The Game предлагает асимметричный игровой процесс, в котором участники оказываются по разные стороны противостояния. Одни пытаются выжить и избежать встречи с убийцей, тогда как другой игрок берет на себя роль Майкла Майерса, легендарного маньяка в белой маске.

Новый трейлер знакомит с Юджином и Мишель, демонстрируя их внешний вид и атмосферу предстоящего дополнения. Появление новых мирных жителей позволит поклонникам разнообразить свои попытки пережить ночь Хэллоуина.

Набор Civilian Characters Pack выйдет 27 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Epic Games Store.