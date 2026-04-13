Halls of Torment 24.05.2023
Анонсировано новое дополнение для Halls of Torment - "Архивы"

Прошло меньше полугода с момента выхода предыдущего большого дополнения - Boglands - а в производство уже запущено следующее, Archives.

В составе обновления заявлено:

  • Один новый уровень, собственно, Архивы.
  • Два новых класса, Инквизитор (по описанию, как более агрессивный Епископ) и Апостол Крови (атаки тратят собственное здоровье, зато втаптывают огого).
  • 1 новый дебафф Judgement + система добивания под него.
  • 15 и более новых предметов экипировки.
  • 3 полностью новых атакующих умения + уйма улучшений для существующих атакующих умений.
  • Новые перки, благословления и артефакты.
  • Новые страницы с квестами для всех персонажей и уровней.
  • И, как обычно, 0 новых Достижений Steam. Это всё ещё официальная позиция компании: связанных с DLC Достижений не будет.

Как и в прошлый раз, одновременно с дополнением будет выпущено крупное бесплатное обновление, которое, помимо прочего:

  • переделает дебаффы Fragile и Affliction (оба будут влиять на весь урон, каждый следующий стак слабее предыдущего - зато стаки не протухают, Affliction распространяется на соседних монстров, а Fragile нет)
  • и добавит возможность на любом уровне (а не только уровне из DLC Boglands) выходить на арену не с таймером, а со счётчиком убитых монстров!

Обновление и дополнение будут выпущены во второй половине 2026 года, сроки и наполнение уточняются.

