Erabit Studios открыла бета-тест бесплатного рогалика Halls of Torment

Мрачный roguelite в духе Vampire Survivors

Бесплатная версия мобильного рогалика Halls of Torment теперь доступна для тестирования. Ранее, в октябре 2024 года, уже вышла премиальная мобильная версия игры. Free-to-play-версию будет включать рекламу и микротранзакции.

Игра выполнена в духе Vampire Survivors и предлагает классический roguelite-геймплей: случайные способности, повышающие шансы на выживание, и уникальные улучшения для каждого персонажа, делающие каждый заход непредсказуемым. Стилистика Halls of Torment вдохновлена RPG конца 90-х, а мрачные подземелья и бесконечные битвы создают жесткий, но захватывающий игровой цикл.

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо зарегистрироваться, заполнив форму. Участники также получат бонусные ресурсы в начале игры.