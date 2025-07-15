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Halls of Torment 24.05.2023
Экшен, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Ретро
8.2 49 оценок

Erabit Studios открыла бета-тест бесплатного рогалика Halls of Torment

Solstice Solstice

Мрачный roguelite в духе Vampire Survivors

Бесплатная версия мобильного рогалика Halls of Torment теперь доступна для тестирования. Ранее, в октябре 2024 года, уже вышла премиальная мобильная версия игры. Free-to-play-версию будет включать рекламу и микротранзакции.

Игра выполнена в духе Vampire Survivors и предлагает классический roguelite-геймплей: случайные способности, повышающие шансы на выживание, и уникальные улучшения для каждого персонажа, делающие каждый заход непредсказуемым. Стилистика Halls of Torment вдохновлена RPG конца 90-х, а мрачные подземелья и бесконечные битвы создают жесткий, но захватывающий игровой цикл.

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо зарегистрироваться, заполнив форму. Участники также получат бонусные ресурсы в начале игры.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
hpi

На мобиле играл. Хрень полная и однообразная.

1
Suveren85

Убийца для глаз.