Halls of Torment, игра в жанре автобатлер, выходит на консолях после достижения объёма продаж в 1 миллион копий

Инди-хит Halls of Torment выходит на консолях после успешного запуска в Steam, где стильный файтинг разошёлся тиражом в 1 миллион штук. Разработчик Chasing Carrots планирует выпустить игру на PlayStation 5 и Xbox Series X/S вместе с новым платным дополнением Boglands.

Игра представляет собой уникальное сочетание изометрической графики Diablo и олдскульного пиксельного стиля с безумным хаосом, характерным для таких игр, как Vampire Survivors. Игроки проходят 30-минутные уровни и, по сути, пытаются выжить, собирая по пути добычу и золото. Весь жанр представляет собой вариацию классических игр про космические корабли, которые можно было найти в игровых автоматах в 1980-х годах.

Дополнение «Болота» будет платным DLC, и оно обещает быть довольно масштабным: новый этап, два новых игровых персонажа, множество новых заданий, способностей и снаряжения.

Новый этап: пробирайтесь через затягивающее болото, кишащее насекомыми, духами и древними ходячими деревьями. Здесь ваш враг не время, а выживание. Победа зависит не от количества песчинок в песочных часах, а от количества поверженных врагов.

Два новых героя: Старуха призывает искажённые растительные формы, чтобы заманивать врагов в ловушки и распространять Разложение, а Алхимик бросает летучие смеси, пропитанные силой стихий: огня, льда, молнии или земли.

Более 50 новых заданий: получайте награды, экспериментируя с новыми механиками, исследуя Болотистую местность и совершенствуя свои инструменты.

Новые способности и снаряжение: откройте три новые способности и дюжину новых предметов, которые будут сочетаться с контролем Старухи и стихийным творчеством Алхимика.

Механика разложения и стихия земли: используйте новую стихию земли и накладывайте «Разложение» — длительное проклятие, разрушающее броню, которое ослабляет даже самых сильных противников.

6 новых артефактов: настраивайте свои забеги с помощью мощных модификаторов этапов. Риск окупается: эти древние предметы меняют правила в вашу пользу — или в вашу погибель.

Больше характеристик. Больше благословений. Больше способов умереть: расширьте возможности своей сборки с помощью благословений, связанных с зельями, и новых характеристик, которые ещё предстоит открыть.

Дата выхода консольной версии Halls of Torment не разглашается — указано лишь, что она скоро появится.