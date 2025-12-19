Еще один инсайдер утверждает, что Microsoft планирует выпустить ремейк оригинальной трилогии Halo

По информации Rebs Gaming, Halo Studios работает над ремейком оригинальной трилогии Halo. Утверждается, что эти данные были получены от бывшего разработчика студии, а также подтверждены другими источниками.

Ранее схожими слухами поделился инсайдер Halo Leaks: по его данным ремейки двух следующих частей будут выполнены в том же стиле, что и ремейк Halo: Combat Evolved - новый движок, обновленная графика, функция спринта и отсутствие мультиплеера.

Официального подтверждения от студии или компании Microsoft пока не поступало.