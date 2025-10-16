Группа фанатов анонсировала масштабный проект во вселенной Halo под названием Frostbite

Группа энтузиастов, объединившаяся под названием Ringworld Studios, представила дебютный трейлер своего амбициозного фанатского проекта Halo: Frostbite.

События Halo: Frostbite развернутся ближе к финалу Halo 2. Сюжет расскажет об элитном ударном отряде Управления военно-космической разведки, который отправляют на ледяную планету Сайдвиндер для расследования таинственного сигнала. По словам авторов, обычная разведывательная миссия быстро перерастает в опасную историю о предательстве и секретах, в которую оказываются втянуты различные фракции людей и пришельцев.

В своем обращении разработчики из Ringworld Studios заявили, что они являются давними поклонниками серии, которые разочарованы текущим состоянием франшизы. Их главная цель — создать проект, который вернет Halo к истокам, поставив во главу угла увлекательную историю и игровой процесс, а не корпоративные интересы. Команда позиционирует себя как разработчиков, которые прислушиваются к мнению сообщества и хотят создать игру для фанатов и при их участии.

Заявленная дата выхода Halo: Frostbite — Рождество 2026 года.