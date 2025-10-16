ЧАТ ИГРЫ
Halo 2 09.11.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.3 501 оценка

Группа фанатов анонсировала масштабный проект во вселенной Halo под названием Frostbite

Extor Menoger Extor Menoger

Группа энтузиастов, объединившаяся под названием Ringworld Studios, представила дебютный трейлер своего амбициозного фанатского проекта Halo: Frostbite.

События Halo: Frostbite развернутся ближе к финалу Halo 2. Сюжет расскажет об элитном ударном отряде Управления военно-космической разведки, который отправляют на ледяную планету Сайдвиндер для расследования таинственного сигнала. По словам авторов, обычная разведывательная миссия быстро перерастает в опасную историю о предательстве и секретах, в которую оказываются втянуты различные фракции людей и пришельцев.

В своем обращении разработчики из Ringworld Studios заявили, что они являются давними поклонниками серии, которые разочарованы текущим состоянием франшизы. Их главная цель — создать проект, который вернет Halo к истокам, поставив во главу угла увлекательную историю и игровой процесс, а не корпоративные интересы. Команда позиционирует себя как разработчиков, которые прислушиваются к мнению сообщества и хотят создать игру для фанатов и при их участии.

Заявленная дата выхода Halo: FrostbiteРождество 2026 года.

