Прозрачная Xbox из 2004 года стала ёлочным украшением с подсветкой и музыкой из Halo 2

Компания Hallmark выпустила необычное новогоднее украшение для поклонников Xbox и Halo. Это миниатюрная копия специальной версии оригинальной Xbox, посвящённой Halo, которую Microsoft выпустила в 2004 году. Украшение уже поступило в продажу на Amazon по цене 27,99 доллара.

Сувенир повторяет дизайн полупрозрачной зелёной консоли с надписью Halo Special Edition на передней панели. Рядом с ней находится миниатюрный зелёный контроллер, соединённый с приставкой кабелем. Размер украшения составляет примерно 8,9 × 3,2 × 8,9 см.

Главная особенность модели — встроенные световые и звуковые эффекты. При нажатии на небольшую кнопку питания украшение загорается, воспроизводит звук запуска оригинальной Xbox и музыкальную тему Halo Theme Mjolnir Mix из Halo 2. В комплект входят три батарейки LR44, поэтому дополнительное питание для работы не потребуется.

Помимо версии Halo, Hallmark предлагает и обычную миниатюрную Xbox без тематического оформления. Она также стоит 27,99 доллара и впервые появилась в продаже в 2024 году.

В коллекции праздничных украшений 2026 года есть и другие игровые сувениры: миниатюрный боевой вездеход Warthog из Halo за 29,99 доллара, консоли PlayStation и Dreamcast, персонажи Super Mario и The Legend of Zelda, а также украшения по мотивам Pokémon и Sonic the Hedgehog.

Тем временем Microsoft готовится выпустить полупрозрачную зелёную Xbox Series X в честь 25-летия Xbox. Релиз специальной версии запланирован на 13 ноября, а тираж ограничен 25 000 экземпляров. Предварительные заказы уже распроданы.