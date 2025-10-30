Слух: Halo 2 и Halo 3 тоже получат ремейки; в Halo 7 будет мультиплеер

Один из инсайдеров сообщает о том, что Halo Studios и компания Microsoft уже работают над созданием ремейков Halo 2 и Halo 3.
Подробностей о них на данный момент немного - инсайдер сообщил лишь о том, что обе игры получат функцию спринта, как в предстоящем ремейке первой части. Скорее всего можно ожидать степень переработки игр на уровне Halo: Campaign Evolved.
Судя по всему, в этих ремейках так же не будет мультиплеера - инсайдер упомянул, что мультиплеер будет лишь в Halo 7. Дата выхода игр на данный момент неизвестна.
Хало 2 и так уже графон завезли переработав все ассеты, рендер и катсцены в Master Chief Collection. Не думаю что ремейк необходим. С другой стороны мы живем в проклятом мире где уже ремастеры играм 2017 года выпускают. Индустрия настолько боится рисковать, что лучше будет делать ремастеры и ремейки пока людей не начнет тошнить от одного и того же.
Это ващще ШИЗАРИУМ какой то, можно же тупо переиздать Master Chief Collection... паходу там тупо баблевич осваивают на переносе игор на "Уныл5"
Не начнёт. Потому что мы так же живём в мире, где людям уже впадлу покупать игру 5+ летней давности, ибо уже "устарело". До такого уровня потреблядства дошли, что просто кошмар. Про Master Chief Collection не то что уже забыли, будь уверен, про него уже многие даже не знали. Казалось бы, все в интернете живём, но видимо люди уже настолько ограничены, что дальше тик тока никуда не уходят.
а можно без спринта
Не пользуйся
"Ремастеры по второму кругу". Так и живём.
Master Chief Remake Collection теперь что ли