Слух: Halo 2 и Halo 3 тоже получат ремейки; в Halo 7 будет мультиплеер

Один из инсайдеров сообщает о том, что Halo Studios и компания Microsoft уже работают над созданием ремейков Halo 2 и Halo 3.

Подробностей о них на данный момент немного - инсайдер сообщил лишь о том, что обе игры получат функцию спринта, как в предстоящем ремейке первой части. Скорее всего можно ожидать степень переработки игр на уровне Halo: Campaign Evolved.

Судя по всему, в этих ремейках так же не будет мультиплеера - инсайдер упомянул, что мультиплеер будет лишь в Halo 7. Дата выхода игр на данный момент неизвестна.