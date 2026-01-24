Слухи: Halo 2 может получить ремейк, включающий бег и без мультиплеера

В игровом сообществе циркулируют новые слухи, касающиеся культовой классики Halo 2. По сообщениям инсайдеров, студия, ответственная за разработку, планирует выпустить полноценный ремейк игры, аналогичный тому, что был сделан для первой части серии.



Согласно утечкам от источников RebsGaming и Halo Leaks, в ремейке Halo 2 появится механика бега (спринта), что станет значительным изменением по сравнению с оригинальной игрой и может вызвать споры среди давних фанатов.



Важный момент, который стоит отметить: как и в случае с ремейком первой части, в этой версии, по слухам, не будет многопользовательского режима. Фокус будет сделан исключительно на обновленной сюжетной кампании.



На данный момент у ремейка нет даже приблизительной даты релиза. Информация появилась на фоне слухов о возможном расширении присутствия франшизы Halo на платформах PlayStation, включая PS5 и потенциально PS5 Pro.