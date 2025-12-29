Спустя более чем 20 лет в сеть просочилась оригинальная демоверсия Halo 2 с E3, содержащая вырезанный контент

Оригинальная демоверсия Halo 2 с E3, содержащая контент, в конечном итоге вырезанный из финальной версии сиквела от Bungie, просочилась в сеть, предоставив игрокам доступ к игре в том виде, в котором она была показана во время презентации игры в 2003 году.

Утёкшие файлы относятся к демоверсии, созданной Bungie для Electronic Entertainment Expo в 2003 году, где Halo 2 впервые была показана работающей на оригинальной Xbox. Эта демоверсия стала легендарной в то время благодаря своей кинематографической презентации и игровым эпизодам, многие из которых позже были изменены или вырезаны перед релизом.

Утечка, появившаяся на 4Chan 26 декабря и позже подтверждённая и заархивированная сайтом по сохранению видеоигр Hidden Palace, содержит оригинальную версию демоверсии для Xbox с E3, а не её воссозданную версию. Она включает культовый уровень «Земляной город», продемонстрированный на выставке, который в конечном итоге был вырезан из финальной версии игры. Оригинальную демонстрацию игрового процесса на E3 2003 можно посмотреть выше.

Хотя версия демоверсии с E3 позже была воссоздана для Halo: The Master Chief Collection, эта сборка была реконструирована спустя годы после релиза и не использовала оригинальный код демоверсии. Новые файлы, по всей видимости, являются реальными данными проекта, которые Bungie использовала внутри компании для презентации 2003 года.

Оригинальная демоверсия долгое время вызывала большой интерес у фанатов из-за того, насколько она отличалась по внешнему виду и игровому процессу от розничной версии Halo 2. Ранее Bungie заявляла, что демоверсия в значительной степени опиралась на скриптовые сцены и системы, которые впоследствии были переработаны по мере развития разработки.