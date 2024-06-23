В Halo 2 восстановили вырезанные миссии, от которых отказалась Bungie при разработке игры

Студия 343 Industries, нынешний разработчик игр по Halo, собрала команду под названием Digsite, которая работает над восстановлением различных вырезанных фрагментов из некоторых старых игр Halo.

Digsite сообщили, что смогли восстановить несколько миссий для Halo 2 в сборнике Master Chief Collection, а именно: M1 - Defence, M1 - Exploration и M1 - Assault, которые были созданы студией Bungie в промежуток между Halo: Combat Evolved и Halo 2. Миссии не были окончательно завершены разработчиками, поэтому исследователям пришлось довольно скрупулезно восстанавливать контент по остаточной информации в файлах игры.

Известно, что эти карты демонстрировались за закрытыми дверьми игровой прессе в 2002 и 2003 годах, но так и не были показаны публично, после чего и вовсе были вырезаны из игры. Планировалось, что в этих миссиях Мастер Чиф будет обходить врагов по стелсу, что довольно необычно для серии, учитывая то, что главный герой ходит в тяжелой броне. На каком-то этапе Bungie видимо поняли, что стелс-миссии - это не то, к чему привыкли игроки в серии Halo, поэтому и вовсе отказались от них. Тем не менее, теперь игроки могут лично оценить миссии, которые долгое время считались окончательно утраченными.