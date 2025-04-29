343 Industries планировала сделать юбилейное переиздание Halo 3 к 10-летию игры, но студии не хватило на это ресурсов

В 2017 году фанаты Halo ожидали, что студия 343 Industries отпразднует десятилетие легендарной Halo 3 выпуском юбилейного переиздания в духе Halo: Anniversary. Однако проект Halo 3: Anniversary так и не был реализован. Как выяснилось, главная причина — нехватка ресурсов и кадров, сосредоточенность студии на других приоритетах, включая разработку Halo Infinite.

В недавнем интервью VideoGamer, руководитель концепт-артов Halo 5: Guardians и помощник арт-директора Halo Infinite Даррен Бэкон подтвердил, что обсуждения в студии действительно велись. Команда хотела приурочить ремейк к юбилею выхода Halo 3 (сентябрь 2007 года), но реализация оказалась невозможной.

«Думаю, они пытались приурочить ее к какому-то юбилею... но всегда идет борьба за ресурсы. Вы можете сделать только ограниченное количество проектов одновременно», — признался Бэкон.

К тому моменту 343 Industries уже поддерживала Halo 5 и одновременно запускала раннюю фазу разработки Halo Infinite. Из-за ограниченного количества сотрудников, особенно привлечённых по краткосрочным контрактам, студия не могла позволить себе отвлекать ресурсы на юбилейное переиздание. Как отмечает Бэкон, 18-месячные контракты, типичные для многих разработчиков, не подходят для долгосрочного и масштабного производства игр.

«Вы привлекаете подрядчиков, чтобы решить проблему, а потом масштабы раздуваются, и вы теряете контроль», — объяснил он.

Кроме того, работа над внутренним движком Slipspace, который использовался для Halo Infinite, требовала огромных усилий, включая создание технической документации с нуля. По словам Бэкона, переход на Unreal Engine 5, уже анонсированный 343 Industries, может в будущем позволить студии работать над несколькими проектами одновременно — в том числе, возможно, и над Halo 3: Anniversary.

Хотя официального анонса переиздания пока не было, 343 Industries ранее упоминала, что работает над несколькими проектами во вселенной Halo. А пока поклонникам остаётся наслаждаться Halo Infinite и The Master Chief Collection, включающей все основные части франшизы.