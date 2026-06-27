Финал Halo 3 мог быть вдохновлён "Звёздными войнами": Bungie едва не отказалась от культового Warthog Run

Разработчики Halo 3 рассказали, что знаменитый финал игры изначально мог выглядеть совсем иначе. Вместо легендарного заезда на Warthog, который позже стал одним из самых запоминающихся моментов серии, команда рассматривала вариант с побегом на летающем Banshee, вдохновлённым сценой из «Звёздные войны: Возвращение джедая».

По словам бывшего руководителя дизайна кампании Роберта Стоукса, внутри Bungie разгорелся серьёзный спор о том, каким должен быть финал. Одни разработчики хотели сохранить дух первой Halo и сделать напряжённый побег по разрушающейся локации, другие же настаивали на более кинематографичном воздушном экшене.

В альтернативной версии игрок должен был управлять Banshee и вылетать через разрушающиеся тоннели, что напрямую отсылало бы к знаменитому побегу из второй Звезды Смерти. Однако в итоге Bungie выбрала более символичный путь — вернуть механику Warthog Run и замкнуть историю красивой отсылкой к Halo: Combat Evolved.

Спустя годы разработчики признают: это решение оказалось правильным. Финальный заезд Halo 3 до сих пор считается одним из самых культовых завершений в истории шутеров, а альтернативная идея с воздушной миссией позже частично нашла своё отражение уже в Halo 4.