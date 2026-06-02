GameStop устроит турнир с призом в виде культовой Xbox 360 Halo 3 Edition

Сеть магазинов GameStop решила сыграть на ностальгии фанатов Halo и объявила необычный розыгрыш. В качестве главного приза выступает лимитированная версия Xbox 360, выпущенная к релизу Halo 3 в 2007 году.

Консоль выполнена в фирменных цветах Мастера Чифа: корпус окрашен в темно-зеленый цвет, а лоток дисковода получил оранжевую вставку, напоминающую визор легендарного спартанца. Для многих поклонников серии эта модель до сих пор считается одной из самых запоминающихся версий Xbox 360.

Получить консоль сможет не каждый. 6 июня в одном из магазинов GameStop в техасском городе Юлесс пройдет специальный турнир, где желающим предстоит сразиться с профессиональным игроком по Halo Майклом «Flamesword» Чавесом. Победитель матча заберет коллекционную консоль себе.

Flamesword — бывший игрок OpTic Gaming и участник множества крупных турниров по Halo. За свою карьеру он неоднократно занимал призовые места на международных соревнованиях, поэтому испытание обещает быть непростым.