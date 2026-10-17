Разработчики Halo начали тайный заговор против Microsoft задолго до релиза третьей части

История обретения студией Bungie независимости от корпорации Microsoft долгие годы считалась результатом спланированного и бесконфликтного соглашения сторон после завершения трилогии о Мастере Чифе. Однако бывший аудиодиректор и композитор студии Марти Одоннелл раскрыл реальную подоплеку событий, заявив о существовании тайной заговорщической группы внутри команды разработчиков еще во времена раннего производства Halo 2 в 2002 и 2003 годах.

Поводом для внутреннего бунта послужило осознание колоссального финансового неравенства. После оглушительного успеха первой части шутера редмондский гигант выкачивал из франшизы колоссальные доходы. При этом сами создатели популярного боевика, отдавшие права на студию и интеллектуальную собственность целиком в 2000 году, сидели на фиксированных окладах и не получали ни цента от продажи дисков с мерчендайзом.

Инициатором подпольного сопротивления выступил сам Одоннелл. Композитор провел негласные встречи с ведущими сотрудниками, убеждая коллег в бессмысленности дальнейшей изнурительной работы без пересмотра кабальных условий сделки.

Корпорация Microsoft совершенно не делилась богатством, зарабатывая безумные миллиарды долларов на нашем продукте. Мы продали им абсолютно все с потрохами, и я открыто заявил коллегам, что нет никакого смысла делать Halo 2, если мы не получим законную долю от прибыли.

- Марти Одоннелл, бывший аудиодиректор Bungie

В результате внутри компании сформировался тайный комитет из 7 ключевых руководителей разработки. Помимо Одоннелла, в заговор вступили сооснователь студии Джейсон Джонс, ведущий сценарист Джозеф Стейтен, а также лиды Крис Батчер, Пол Бертон и Чарли Гоф. Позднее к процессу негласных переговоров с юристами Microsoft подключили Гарольда Райана и Пита Парсонса, занимавших административные посты.

Разработка Halo 2 и последующее производство Halo 3 протекали в атмосфере скрытого корпоративного шантажа. Команда открыто дала понять издателю, что продолжение флагманской серии для новой консоли Xbox 360 появится только в том случае, если разработчики станут полноправными партнерами и совладельцами создаваемого контента.

Многолетний юридический процесс завершился 7 июля 2007 года, когда студия официально оформила статус независимой компании. Релиз культовой Halo 3 в сентябре того же года состоялся уже от лица суверенной Bungie, сохранившей контракт с Microsoft исключительно в качестве стороннего издателя с гарантированной выплатой роялти.