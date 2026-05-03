Слух: ремейки Halo 2 и Halo 3 на Unreal Engine 5 уже в разработке - студия ведёт сразу несколько проектов

Вокруг франшизы Halo появились новые слухи: по данным инсайдеров, Halo Studios может работать над полноценными ремейками Halo 2 и Halo 3 с использованием Unreal Engine 5.

Сообщается, что оба проекта находятся на ранней стадии производства. Информация якобы подтверждается сразу несколькими источниками, а сами ремейки рассматриваются как часть долгосрочной стратегии по обновлению классической трилогии.

Интересно, что эти планы не зависят от успеха другого проекта — Halo: Campaign Evolved, который также создаётся на базе Unreal Engine 5. По слухам, именно он станет первым шагом к переосмыслению ранних частей серии.

Кроме ремейков, студия, как утверждается, параллельно ведёт разработку ещё нескольких игр. Среди них — новый мультиплеерный проект, который может оказаться эволюцией ранее обсуждаемого extraction-шутера, а также полностью новая часть серии.

Несмотря на обилие информации, официальных подтверждений от Microsoft пока не поступало. Тем не менее, если слухи окажутся правдой, фанатов Halo может ждать масштабное возвращение культовой серии в современном виде.