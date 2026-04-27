Сообщество Halo сохранило целую эпоху мультиплеера после закрытия серверов

Поклонники серии Halo 3 запустили масштабный неофициальный проект, цель которого — сохранить цифровое наследие классических частей франшизы. После закрытия серверов старых игр энтузиасты решили не дать исчезнуть данным о матчах и активности игроков, собрав огромный архив статистики.

Инициатива под названием Halo Archive представляет собой онлайн-базу, где собраны миллионы геймертегов, отчётов о матчах и других игровых показателей времён расцвета Xbox 360. В центре внимания — эпоха, когда мультиплеер Halo 2 и Halo 3 считался эталоном сетевых шутеров и формировал целые сообщества игроков.

Создатели проекта объясняют, что начали работу ещё до отключения официальной статистики, чтобы успеть сохранить как можно больше информации. В результате пользователи теперь могут найти свои старые профили, узнать подробности о прошедших матчах, любимом оружии, полученных наградах и даже увидеть, с кем чаще всего играли или против кого чаще проигрывали.

Отдельные инструменты позволяют анализировать личную историю: например, определить «главного соперника» или круг постоянных напарников. Также доступна функция создания собственного эмблемы в стиле классических частей серии.

Закрытие серверов, инициированное студией Halo Studios, затронуло сразу несколько игр, включая Halo: Reach и другие проекты эпохи Xbox 360. Хотя одиночные кампании остались доступны, мультиплеерная составляющая, для многих являвшаяся главным элементом, фактически исчезла.