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Halo 4 05.11.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 478 оценок

Экс-разработчик Halo назвал игровых топ-менеджеров "оторванными от реальности людьми, думающими только о деньгах"

IKarasik IKarasik

Бывший дизайнер Halo 4 Дэн Каллахан, недавно попавший под сокращения в Microsoft, рассказал о необычной инициативе экс-главы Xbox Дона Мэттрика во время разработки игры.

По словам Каллахана, во время демонстрации Halo 4 Мэттрик предложил перенести в шутер систему аукциона за реальные деньги из Diablo 3. Речь шла о продаже косметических предметов для мехов Mantis в сюжетной кампании.

Разработчик отметил, что идея прозвучала уже тогда, когда проект был практически завершен, а сам аукцион Diablo 3 к тому моменту успел стать одной из самых громких неудач Blizzard. Несмотря на это, присутствовавшие на встрече были вынуждены делать вид, что предложение заслуживает обсуждения.

По словам Каллахана, подобные ситуации показывают, насколько руководители крупных игровых компаний бывают оторваны от процесса разработки. В эмоциональном сообщении он заявил, что многие игровые топ-менеджеры остаются «оторванными от реальности людьми, думающими только о деньгах».

Позже разработчик уточнил, что не считает рядовых сотрудников виновными в нынешних проблемах Xbox и массовых увольнениях. По его мнению, ответственность за подобные решения должна лежать на руководстве, а не на командах, создающих игры.

Индустрия 5
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Gords

(Д)эффективные манагеры, они такие, да.

6
KeshaGod97
1
askazanov

Естественно, если деньги легко приходят от глупого пипла, то зачем напрягаться? ))))