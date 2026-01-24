Актёр Мастера Чифа признался, что ему было некомфортно озвучивать вводящую в заблуждение рекламу Halo 5

Легендарный голос Мастера Чифа Стив Даунс спустя годы вновь вспомнил скандальную рекламную кампанию Halo 5: Guardians и признался, что работа над промороликами далась ему непросто. По словам актёра, участие в этих материалах мешало ему оставаться верным характеру культового героя.

Перед выходом Halo 5 в 2015 году Microsoft и студия 343 Industries активно продвигали игру с помощью трейлеров и постановочных роликов, которые создавали ложное представление о сюжете. В рекламе делался сильный акцент на противостоянии Мастера Чифа и Спартанца Лока, а также на моральном конфликте самого Чифа — элементы, которые в финальной версии игры либо были сильно упрощены, либо вовсе отсутствовали.

В недавнем AMA на YouTube Даунс рассказал, что понимал это ещё во время записи. По его словам, часть сессий была посвящена именно рекламным материалам, и уже тогда было ясно, что они «ведут игроков в одну сторону, тогда как сама игра — в другую». Актёр отметил, что чувствовал: образ Мастера Чифа в этих роликах двигали в направлении, которое казалось неправильным.

Из-за этого, признаётся Даунс, ему приходилось балансировать между требованиями режиссёра и собственным пониманием персонажа. Такая работа оказалась куда более сложной, чем обычная озвучка сюжетных сцен, где характер Чифа был выстроен последовательно и логично.

Официального объяснения, почему реклама Halo 5 настолько расходилась с итоговым сюжетом, так и не появилось. Среди фанатов давно ходит версия, что сценарий игры серьёзно переписывали уже после создания трейлеров, но переделывать маркетинговые материалы было поздно.