Энтузиаст переносит одиночную кампанию Halo 5: Guardians на ПК

Пользователь GitHub под ником danielmccluskey работает над проектом, цель которого — перенести одиночную кампанию Halo 5 на ПК.

Halo 5 Campaign on PC — это небольшой фанатский проект, призванный запустить кампанию Halo 5: Guardians на компьютере. За основу взята существующая ПК-версия Halo 5: Forge. Проект находится на самой ранней, экспериментальной стадии, но первые две миссии кампании уже можно пройти.

По словам создателя, проект поддерживает миссии команд «Осирис» (Osiris) и «Синие» (Blue Team). Игроки могут использовать специальный лаунчер для подготовки необходимых игровых данных и запуска кампании. Лаунчер работает с распакованными файлами игры Halo 5 и создает кэш, необходимый для запуска. Сформированный кэш можно использовать и без хранения исходного дампа игры.

Эта неофициальная ПК-версия кампании Halo 5 доступна только для Windows; поддержка Linux отсутствует. Для работы проекта также требуется пакет Halo 5: Forge Bundle из Microsoft Store. Кроме того, вам понадобятся сами файлы игры Halo 5 — в комплект проекта они не входят.

Главная цель проста: запустить оригинальную кампанию Halo 5 на ПК. Проект не ставит целью перенос на компьютер мультиплеера, системы подбора игроков или сервисов Xbox. Иными словами, основное внимание уделяется исключительно одиночной кампании.

Если вас это заинтересовало, то по данной ссылке можно скачать раннюю версию игры. Ниже также представлено видео, демонстрирующее два уровня из одиночной кампании.