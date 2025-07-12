Halo 4 и Halo 5 продались тиражом по 10 миллионов копий

Годами ходят слухи о реальных коммерческих успехах основных игр серии Halo после эры Bungie. Хотя Microsoft не озвучивала конкретные цифры по Halo 4 или Halo 5: Guardians после их запуска, недавно команда, руководившая их разработкой, предоставила прямые данные.

Бывший ведущий дизайнер 343 Industries рассказал в своём профиле на LinkedIn, что работал над обеими играми от препродакшена до релиза, и что каждая из них была продана тиражом почти 10 миллионов копий по всему миру. Это очень значимая цифра, демонстрирующая влияние Halo на сообщество Xbox в годы существования Xbox 360 и Xbox One.

Дизайнер, о котором идёт речь, работал в студии с 2011 по 2016 год и отвечал за масштабную разработку обоих проектов, возглавляя многопрофильную команду из более чем 150 человек. В описании вакансии указано, что результатом стали «две игры AAA-класса, проданные тиражом почти 10 миллионов копий каждая».

Halo 4 переносит нас в таинственный мир Реквиема, где Мастер Чиф пробуждается ото сна, чтобы столкнуться с новой угрозой Предтеч и одновременно бороться с деградацией Кортаны. В Halo 5: Guardians история вращается вокруг преследования Чифа, считающегося беглецом, и противостояния двух отрядов Спартанцев в разгар галактического кризиса, вызванного высвобожденным искусственным интеллектом.

Halo 4, выпущенная в 2012 году для Xbox 360, стала первой игрой, разработанной 343i после ухода Bungie. Halo 5: Guardians, в свою очередь, вышла в 2015 году на Xbox One и была в значительной степени ориентирована на соревновательный многопользовательский режим. Это подтверждает, что, несмотря на критику и изменения в подходе серии, обе игры достигли очень высоких показателей продаж, укрепив свои позиции в наследии франшизы.