Halo 5 все-таки выйдет на PC? Игра засветилась в промо-материалах Lenovo Legion Go S

Как стало известно, в промо-материалах Lenovo Legion Go S засветилась PC-версия Halo 5 с логотипом библиотеки Steam.

Многие годы игроки просили Microsoft портировать Halo 5 для полноты коллекции серии на PC, однако по техническим причинам этого так и не произошло:

На данный момент неизвестно основываются ли промо-материалы Lenovo на чем-то, что известно компании касательно возможной PC-версии данной игры или это была банальная ошибка того, кто составлял изображение для рекламы.

Тем не менее, в этом году Halo 5 празднует 10-летний юбилей - возможно, что Microsoft все-таки вспомнит о данной игре.