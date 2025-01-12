Halo 5 все-таки выйдет на PC? Игра засветилась в промо-материалах Lenovo Legion Go S

Как стало известно, в промо-материалах Lenovo Legion Go S засветилась PC-версия Halo 5 с логотипом библиотеки Steam.
Многие годы игроки просили Microsoft портировать Halo 5 для полноты коллекции серии на PC, однако по техническим причинам этого так и не произошло:
На данный момент неизвестно основываются ли промо-материалы Lenovo на чем-то, что известно компании касательно возможной PC-версии данной игры или это была банальная ошибка того, кто составлял изображение для рекламы.
Тем не менее, в этом году Halo 5 празднует 10-летний юбилей - возможно, что Microsoft все-таки вспомнит о данной игре.
А следом и Шестерни Войны подкатят.. ))
просто эти промо делали люди, которые за игры не шарят. я уверен, что они бы и Зельду ТОТК могли бы вставить
Больше похоже на то, что дизайнер нагуглил фейковую обложку игры с упоминанием Steam и воткнул в общее изображение
не просили
но что им мешает выпустить игру на пк? я уверен в нее многие бы с удовольствием поиграли, а майкрософт получила бы хорошую пару сотен долларов прибыли
не выдумывай бредни и не говори за других
Игра невысокого уровня, как блек опс 3 того же года
Да это просто ошибка.Halo 5 никогда не выйдет на ПК.