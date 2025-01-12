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Halo 5: Guardians 27.10.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 520 оценок

Halo 5 все-таки выйдет на PC? Игра засветилась в промо-материалах Lenovo Legion Go S

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в промо-материалах Lenovo Legion Go S засветилась PC-версия Halo 5 с логотипом библиотеки Steam.

Многие годы игроки просили Microsoft портировать Halo 5 для полноты коллекции серии на PC, однако по техническим причинам этого так и не произошло:

Почему Halo 5 так и не вышла на ПК? Бывший разработчик раскрыл причину

На данный момент неизвестно основываются ли промо-материалы Lenovo на чем-то, что известно компании касательно возможной PC-версии данной игры или это была банальная ошибка того, кто составлял изображение для рекламы.

Тем не менее, в этом году Halo 5 празднует 10-летний юбилей - возможно, что Microsoft все-таки вспомнит о данной игре.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SoRaS3

А следом и Шестерни Войны подкатят.. ))

2
MLuschikov

просто эти промо делали люди, которые за игры не шарят. я уверен, что они бы и Зельду ТОТК могли бы вставить

1
lowkek

Больше похоже на то, что дизайнер нагуглил фейковую обложку игры с упоминанием Steam и воткнул в общее изображение

0
hom1e
Многие годы игроки просили Microsoft портировать Halo 5

не просили

0
Freund Benno

но что им мешает выпустить игру на пк? я уверен в нее многие бы с удовольствием поиграли, а майкрософт получила бы хорошую пару сотен долларов прибыли

1
JohnTornton

не выдумывай бредни и не говори за других

0
XOJIODHbIU

Игра невысокого уровня, как блек опс 3 того же года

0
XeNTRoN

Да это просто ошибка.Halo 5 никогда не выйдет на ПК.

-5