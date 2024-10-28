Почему Halo 5 так и не вышла на ПК? Бывший разработчик раскрыл причину

Загадка отсутствия Halo 5: Guardians на ПК наконец-то раскрыта. Бывший разработчик из студии 343 Industries Тайлер Оуэнс пролил свет на эту историю, и, как оказалось, всему виной банальные технические проблемы.
Любопытно, что в 2015 году игра успешно вышла на Xbox, а годом позже ПК-игроки даже получили редактор Forge. Вот только полноценной версии они так и не дождались, хотя остальные части серии спокойно добрались до компьютеров.
Судя по словам Оуэнса, в студии действительно думали о создании ПК-версии. Правда, какие-то технические сложности заставили разработчиков отказаться от этой затеи. К сожалению, конкретных подробностей он не раскрыл.
Однако некоторые геймеры считают, что дело могло быть куда проще — Microsoft просто не захотела тратить деньги на ПК-порт. Ну а Оуэнс, между прочим, уверен: полноценная версия Halo 5 уже никогда не появится на компьютерах.
Видать денжат итак подняли неплохо.
Раскрыта тайна века. Все в шоке.
И потенциальную прибыль с продажи на пк они тоже не захотели получать?
Иначе говоря - мы настолько рукожопы, что не можем разобраться как портировать собственный проект.
Ответ прост. Эксклюзивность и монополизация ради прибыли.
Давайте будем честны: только прирождённые консольщики готовы дрочить на Халу и своего мастера Чефа в шлеме. Игра с примитивным геймплеем и дизайном уровней из нулевых вряд ли приживётся на боярской платформе, ведь у неё нет вообще ничего, что может привлечь современного ПК-игрока, который уже видел Баттлфилды, Сквады, Контер Страйки, Анриал Торнаменты, Думы и Кал оф Дуде.