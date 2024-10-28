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Halo 5: Guardians 27.10.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 520 оценок

Почему Halo 5 так и не вышла на ПК? Бывший разработчик раскрыл причину

Lunersun
Новости

Загадка отсутствия Halo 5: Guardians на ПК наконец-то раскрыта. Бывший разработчик из студии 343 Industries Тайлер Оуэнс пролил свет на эту историю, и, как оказалось, всему виной банальные технические проблемы.

Любопытно, что в 2015 году игра успешно вышла на Xbox, а годом позже ПК-игроки даже получили редактор Forge. Вот только полноценной версии они так и не дождались, хотя остальные части серии спокойно добрались до компьютеров.

Судя по словам Оуэнса, в студии действительно думали о создании ПК-версии. Правда, какие-то технические сложности заставили разработчиков отказаться от этой затеи. К сожалению, конкретных подробностей он не раскрыл.

Однако некоторые геймеры считают, что дело могло быть куда проще — Microsoft просто не захотела тратить деньги на ПК-порт. Ну а Оуэнс, между прочим, уверен: полноценная версия Halo 5 уже никогда не появится на компьютерах.

-11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Видать денжат итак подняли неплохо.

0
Чизбургер

Раскрыта тайна века. Все в шоке.

0
Vanderson99
Однако некоторые геймеры считают, что дело могло быть куда проще — Microsoft просто не захотела тратить деньги на ПК-порт

И потенциальную прибыль с продажи на пк они тоже не захотели получать?

0
0ncnjqybr
какие-то технические сложности заставили разработчиков отказаться от этой затеи.

Иначе говоря - мы настолько рукожопы, что не можем разобраться как портировать собственный проект.

0
Sidorovich12

Ответ прост. Эксклюзивность и монополизация ради прибыли.

-1
Wing42

Давайте будем честны: только прирождённые консольщики готовы дрочить на Халу и своего мастера Чефа в шлеме. Игра с примитивным геймплеем и дизайном уровней из нулевых вряд ли приживётся на боярской платформе, ведь у неё нет вообще ничего, что может привлечь современного ПК-игрока, который уже видел Баттлфилды, Сквады, Контер Страйки, Анриал Торнаменты, Думы и Кал оф Дуде.

0