Почему Halo 5 так и не вышла на ПК? Бывший разработчик раскрыл причину

Загадка отсутствия Halo 5: Guardians на ПК наконец-то раскрыта. Бывший разработчик из студии 343 Industries Тайлер Оуэнс пролил свет на эту историю, и, как оказалось, всему виной банальные технические проблемы.

Любопытно, что в 2015 году игра успешно вышла на Xbox, а годом позже ПК-игроки даже получили редактор Forge. Вот только полноценной версии они так и не дождались, хотя остальные части серии спокойно добрались до компьютеров.

Судя по словам Оуэнса, в студии действительно думали о создании ПК-версии. Правда, какие-то технические сложности заставили разработчиков отказаться от этой затеи. К сожалению, конкретных подробностей он не раскрыл.

Однако некоторые геймеры считают, что дело могло быть куда проще — Microsoft просто не захотела тратить деньги на ПК-порт. Ну а Оуэнс, между прочим, уверен: полноценная версия Halo 5 уже никогда не появится на компьютерах.