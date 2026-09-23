Activision хочет создать "лучшую Halo в истории", но инсайдер говорит о перезапуске новой главы серии

После подтверждения того, что будущее Halo теперь находится в руках Activision, компания распространила внутреннее сообщение, посвящённое переходу франшизы, а также команд Rare и World’s Edge под её управление. В Activision заявили, что намерены создать «лучшую Halo в истории», сохранив при этом качества, за которые игроки полюбили серию. Для следующей части уже формируется отдельная команда специалистов.

Разработка, вероятно, займёт несколько лет. Инсайдер Mr. Rebs ранее утверждал, что Sledgehammer Games уже создавала прототип новой Halo, однако даже использование этой наработки не позволит выпустить проект в ближайшее время.

Тем временем инсайдер TechnicalHalo заявил, что новую игру рассматривают как своеобразный перезапуск и начало новой главы. По его информации, проект не будет продолжать прежнюю сюжетную линию и лор. Ни Xbox, ни Activision пока не подтверждали планы относительно истории или преемственности серии.

Автор публикации отмечает, что подобное решение может вызвать недовольство давних поклонников, однако Halo действительно нуждается в серьёзных переменах после нескольких частей, которым не удалось вернуть серии прежний масштаб. Даже ремейк Combat Evolved не смог вызвать такой же эффект ностальгии, какой удавался другим известным франшизам.