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Halo: Campaign Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.1 682 оценки

Activision хочет создать "лучшую Halo в истории", но инсайдер говорит о перезапуске новой главы серии

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После подтверждения того, что будущее Halo теперь находится в руках Activision, компания распространила внутреннее сообщение, посвящённое переходу франшизы, а также команд Rare и World’s Edge под её управление. В Activision заявили, что намерены создать «лучшую Halo в истории», сохранив при этом качества, за которые игроки полюбили серию. Для следующей части уже формируется отдельная команда специалистов.

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Разработка, вероятно, займёт несколько лет. Инсайдер Mr. Rebs ранее утверждал, что Sledgehammer Games уже создавала прототип новой Halo, однако даже использование этой наработки не позволит выпустить проект в ближайшее время.

Тем временем инсайдер TechnicalHalo заявил, что новую игру рассматривают как своеобразный перезапуск и начало новой главы. По его информации, проект не будет продолжать прежнюю сюжетную линию и лор. Ни Xbox, ни Activision пока не подтверждали планы относительно истории или преемственности серии.

Автор публикации отмечает, что подобное решение может вызвать недовольство давних поклонников, однако Halo действительно нуждается в серьёзных переменах после нескольких частей, которым не удалось вернуть серии прежний масштаб. Даже ремейк Combat Evolved не смог вызвать такой же эффект ностальгии, какой удавался другим известным франшизам.

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