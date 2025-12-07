Актриса Кортаны из Halo рассказала, каким Bungie изначально видели голос ИИ - "приятная, но не возлюбленная"

Джен Тейлор, бессменный голос Кортаны в серии Halo, поделилась любопытными подробностями о том, каким Bungie изначально представляли звучание знаменитого ИИ. По словам актрисы, разработчики почти не давали творческих ориентиров — кроме одного: Кортана должна звучать как «приятная девушка по соседству», та, с кем игроку комфортно, но без романтического подтекста.

В видео от Fall Damage Тейлор рассказала, что при работе над первой Halo не вдохновлялась персонажами из других медиа. Главной установкой было: голос должен быть приятным, поскольку Кортана проводит игрока через весь сюжет.

«Мне сказали: мы балансируем на грани — ты всё время указываешь игроку, что делать, поэтому должна звучать так, чтобы тебя хотелось слушать. Это должна быть девушка по соседству — та, о которой заботишься и хочешь проводить время, но не влюбляешься. Она не та девушка», — вспоминает Тейлор.

Интересно, что это немного контрастирует с тем, как часть фанатов воспринимает отношения Мастера Чифа и Кортаны, видя в их связи не только партнерство, но и возможный романтический подтекст. Однако слова Тейлор дают понять: изначально Bungie строили их динамику иначе — как доверие и эмоциональную близость, но без романтики.