Актёр озвучки Мастера Чифа намекнул на крупный анонс Halo в конце октября

Похоже, поклонников Halo ждут важные новости уже совсем скоро. Легендарный актёр озвучки Мастера Чифа — Стив Даунс — сообщил, что на грядущем Halo World Championship, который пройдёт 24–25 октября в Сиэтле, состоится «большое объявление».

Даунс опубликовал сообщение в соцсети X (ранее Twitter), подтвердив своё участие в мероприятии и добавив интригующее послесловие: «BIG NEWS A’COMIN!!» — что фанаты сразу восприняли как намёк на громкий анонс.

Ранее разработчики 343 Industries уже упоминали, что готовят глубокое погружение в будущее серии в рамках чемпионата. При этом ходят слухи, что может быть представлен новый проект во вселенной Halo — возможно, та самая игра, о которой студия намекала в начале года.

Интерес подогревает и ряд других событий последних недель: из студии ушёл один из ветеранов серии с загадочным сообщением, а в сети появились сведения о том, что Virtuos помогает с ремейком Halo: Combat Evolved.

Что именно покажут на Halo World Championship — новую игру, ремейк или крупное обновление — пока остаётся загадкой. Но одно ясно: конец октября может стать важной вехой в истории франшизы.