Авторы ремейка Halo обещают расширить канон, сохранив дух оригинала на Unreal Engine 5

Студия Halo Studios, ранее известная как 343 Industries, поделилась подробностями о Halo: Campaign Evolved — ремейке легендарной Combat Evolved, создаваемом на движке Unreal Engine 5. По словам разработчиков, этот проект не просто способ отпраздновать грядущее 25-летие серии, а критически важный шаг для возрождения и расширения всего сообщества Halo. Креативный директор Макс Слагор подчеркивает, что команда стремится сохранить верность тону и атмосфере оригинала, воссоздавая каждую миссию и каждую перестрелку с нуля, но при этом не боится внедрять новшества, которых так не хватало 25 лет назад.

Главным техническим и геймплейным прорывом станет отказ от ограничений 2001 года. Исполнительный продюсер Деймон Конн пояснил, что команда внедряет элементы, которые ощущаются логичным развитием формулы, но отсутствовали в оригинальной игре.

Мы смогли внедрить некоторые изменения, которые просто-напросто имеют смысл. Например, добавили возможность подбирать и использовать энергетический меч, пушку Fuel Rod и лучевую винтовку Стражей. Вы также сможете пилотировать танк Wraith. Всего этого нельзя было делать в Combat Evolved.

— заявил Конн.

Разработчики также обратили внимание на критику уровней оригинальной игры. Студия намерена пересмотреть навигацию на локациях, чтобы сделать прохождение более интуитивным, намекая на изменения в запутанных коридорах уровня «Библиотека». Макс Слагор отметил, что у них появилась уникальная возможность отреагировать на многолетние отзывы игроков и «найти способы улучшить ориентирование на местности и разнообразие боевых столкновений», не нарушая при этом аутентичности материала.

Однако самым интригующим анонсом стало расширение сюжетной кампании. Разработчики официально подтвердили, что в ремейке появятся совершенно новые эпизоды, которых не было в первоисточнике. Эти задания призваны закрыть пробелы в истории и показать, чем занимались легендарные герои до высадки на Кольцо.

Мы также разрабатываем три совершенно новые сюжетные миссии, в центре которых окажутся Мастер Чиф и сержант Джонсон. Они происходят до событий Combat Evolved, и это будут именно те задания, в которых Чиф и Джонсон участвовали бы в тот период времени — с новыми локациями, врагами, персонажами и оружием.

— рассказал Макс Слагор, уточнив, что хронологически действие развернется до событий Halo: Reach.

Для Halo Studios этот релиз также станет историческим, так как серия впервые официально выйдет на платформе конкурента. Авторы видят в этом шанс вдохнуть новую жизнь во франшизу.

Мы рассматриваем это как способ вырастить, расширить и воссоединить сообщество Halo. Мы строим игру на Unreal Engine 5, на платформе, которую мы никогда не поддерживали, и при этом предлагаем игрокам больше способов играть вместе, чем когда-либо.

— подытожил исполнительный продюсер.

Напомним, что релиз Halo: Campaign Evolved состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2026 году. Высока вероятность, что точную дату выхода нам озвучат уже сегодня в рамках презентации Xbox.