Без радара и автоприцела: раскрыли подробности экстремального режима LASO в Halo: Campaign Evolved

Студия Halo Studios поделилась подробностями работы экстремального режима LASO (Legendary All Skulls On) в грядущем шутере Halo: Campaign Evolved. Разработчики поделились этой информацией прямо перед запуском раннего доступа для покупателей премиального издания (Premium Edition). Полноценный релиз игры на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 намечен на 28 июля 2026 года.

В отличие от предыдущих частей франшизы, где режим LASO активировал абсолютно все модификаторы игрового процесса («черепа»), в новой игре разработчики изменили подход. Из-за появления большого количества вспомогательных бонусов авторы вручную сформировали фиксированный пресет из 17 усложняющих элементов.

В итоговый список ограничений режима LASO вошли:

Полное отключение мини-карты (радара движения);

Увеличенный запас здоровья и щитов у всех противников;

Двукратное сокращение боезапаса в оружии, выпадающем из врагов;

Отключение функции помощи при прицеливании (aim assist) для всего арсенала;

Увеличенный в два раза радиус поражения от любых взрывов.

В Halo Studios подчеркнули, что данный режим создан исключительно для проверки навыков опытных игроков. Единственной наградой за прохождение кампании на этих условиях станет эксклюзивное цифровое достижение «MYTHIC» — дополнительные внутриигровые предметы за завершение испытания не предусмотрены.