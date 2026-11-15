Бывшие разработчики Halo раскритиковали главу Xbox за поздравление с юбилеем на фоне массовых увольнений

Xbox отмечает 25-летие, однако праздничные поздравления руководства Microsoft вызвали недовольство бывших сотрудников Halo Studios. Глава игрового подразделения Xbox по контенту Мэтт Бути опубликовал сообщение в честь юбилея бренда, но вместо поздравлений получил напоминания о недавних массовых увольнениях, оставивших множество разработчиков без работы.

Бывший арт-директор Halo Studios Джастин Дингес напрямую ответил на публикацию Бути в LinkedIn, задав вопрос: «Вы же только что уволили большую часть Halo Studios?» Его поддержал бывший руководитель отдела создания игровых миров Джош Райф, назвавший Бути «не более чем корпоративным костюмом». Бывший арт-директор 343 Industries Гленн Израэль также напомнил, что сокращения затронули половину сотрудников id Software.

Недовольство бывших разработчиков связано прежде всего с масштабом увольнений и их последствиями для сотрудников и семей, особенно накануне праздничного сезона. По их мнению, празднование юбилея Xbox выглядит неуместным на фоне того, сколько людей лишились работы за последние месяцы.

В конце сентября Microsoft сократила 268 сотрудников Halo Studios, других внутренних команд и руководства Xbox. При этом ранее компания провела гораздо более масштабные сокращения, затронувшие тысячи работников. Сама Halo Studios, прежде известная как 343 Industries, оказалась значительно уменьшена и теперь преимущественно занимается поддержкой существующих игр, тогда как разработку следующей крупной части Halo передали Activision.